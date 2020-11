La crisis de la covid-19 no tendrá, pese a sus dimensiones, repercusión alguna en la literatura más allá de empujar a leer a gente ávida de matar el tiempo en el confinamiento en opinión del novelista Javier Cercas, quien augura que los libros no hablarán de ella con una sentencia: "La pandemia no tiene quien la escriba".

"Esa es la realidad", ha remarcado en declaraciones hechas en la XXXII Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria el autor, premio Planeta 2019, que ha argumentado que una crisis sanitaria como la actual "no tiene épica, no tiene drama" como para vertebrar, de por sí, una narración.