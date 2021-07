Con 25 años y ya una sólida carrera en construcción, Timothée Chalamet presentó este martes en Cannes "The French Dispatch" ("La crónica francesa") y tiene a la espera de estreno "Dune", pero el glamour de los festivales no le hace olvidar el último año y espera que de alguna forma el arte y el cine ayuden a la gente.

"Anoche (en la proyección de gala de 'The French Dispatch') me sentí feliz y agradecido", afirmó hoy el actor en una reducida rueda de prensa acompañado por la francesa Lyna Khoudri, que también forma parte del amplio reparto coral de "The French Dispatch".