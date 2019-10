Los Chikos del Maíz, el declarado grupo favorito de Pablo Iglesias, vuelve al mercado "sin casarse con nadie", con un arsenal de versos hiperconectados con la realidad que igual piden "guillotina" para "Cayetana" que arremeten contra lo de Manuela Carmena por oler "más a régimen que a magdalenas".

"También hay alguna crítica a Podemos, pero no tantas como a la derecha", reconocen. Imposible no preguntar entonces por los ataques contra Íñigo Errejón: "Antes había sintonía y amistad, pero ahora no es que simpaticemos mucho", constatan tras llamarlo "vendido al millonario" en uno de sus nuevos temas.