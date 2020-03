Ni el neocolonialismo de China en África, ni el sórdido mundo del comercio sexual en Nairobi, ni las patochadas de Donald Trump: nada escapa al provocativo pincel de Michael Soi, todo un "enfant terrible" del arte en Kenia. Pintor casi maldito por la incisiva carga satírica de su obra, Soi irrumpió en la escena cultural keniana a finales de los años noventa como innovador artista de la denominada "segunda generación" del Kuona Trust, promotor del arte visual en este país africano. Desde entonces, este admirador confeso de maestros como el español Pablo Picasso o el mexicano Diego Rivera se ha convertido en una figura de culto en África del Este que ha expuesto su trabajo en Japón, Estados Unidos y Europa.Casas de subastas internacionales como la londinense Bonhams o la parisina Piasa también se han rendido a Soi, de 47 años, y ofrecen a menudo sus cuadros al mejor postor. "El mercado me sigue", pero "no estoy influenciado por el mercado", comenta a Efe en su estudio, una caseta acristalada verde y amarilla que se alza sin pretensiones a la sombra de dos árboles en un discreto recinto amurallado que vigila un sonriente "askari" ("guarda", en suajili) en Kilimani, un acomodado barrio de Nairobi. Es un pintoresco universo que mezcla coloridos lienzos, montañas de botes de pintura acrílica, un sinfín de pinceles, botellas de un bourbon que Soi define como "zumo creativo" y aromáticas cajas de habanos ("me gustan los puros cubanos", confiesa). En la serenidad de ese refugio, quebrada acaso por alguna canción del cantautor hispano-francés Manu Chao ("Empecé a aprender español -dice- porque quería entender su música"), el pintor se afana en "capturar momentos para la posteridad" de Nairobi, su gran musa.

POLÉMICOS DESNUDOS FEMENINOS