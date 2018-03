El actor australiano Chris Hemsworth, muy popular por su interpretación de Thor en las películas sobre los cómics de Marvel, está negociando protagonizar la nueva cinta derivada de la trama de "Men in Black", informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Este "spin-off" (filme escindido) que prepara el estudio Sony contaría como director con F. Gary Gray, el responsable de "Straight Outta Compton" (2015) y "The Fate of the Furious" (2017).