La firma Christie's subastará en mayo de 2019, en Nueva York, dos bodegones de Luis Meléndez y Juan Van Der Hamen y León, dos "obras maestras" procedentes de la colección de Lila y Herman Shickman que se expondrán del 26 al 28 de noviembre en la capital española.

Según informa la casa de subastas londinense, las piezas son "Still Life with Fruit and Vegetables", de Juan van der Hamen y León (1596-1631), y "Still life with artichokes and tomato in a landscape", de Luis Meléndez (1716-1780), dos "importantes" obras en la colección de "uno de los principales distribuidores estadounidenses en el sigo 20".