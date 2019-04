Fotografía cedida por la casa de subastas Christie's donde se muestra el boceto "Baigneuses et Crabe" (Mujeres bañándose con un cangrejo) dibujada por el pintor español Pablo Picasso en 1938 y que saldrá con un estimado de entre 1,2 y 1,8 millones de dólares en la subasta "A Close Friendship: Picasso From The Collection of Norman and Grete Granz" (Una amistad cercana: Picasso de la colección de Norman y Grete Granz). EFE/ Christie's

Fotografía cedida por la casa de subastas Christie's donde se muestra el boceto "Buste de femme couchée" (Busto de una mujer acostada) dibujada por el pintor español Pablo Picasso en 1969 y que saldrá con un estimado de entre 700.000 y 1 millón de dólares en la subasta "A Close Friendship: Picasso From The Collection of Norman and Grete Granz" (Una amistad cercana: Picasso de la colección de Norman y Grete Granz). EFE/ Christie's