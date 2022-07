El Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que se celebra entre este jueves y el domingo, ofrece varias claves y no son solo musicales:

1) LA VUELTA TRAS LA PANDEMIA. En 2020 el FIB iba a celebrar sus 25 años de vida pero llegó la pandemia, que canceló una edición donde iban a actuar Liam Gallagher, Khalid, Vampire Weekend, Foals, The Libertines, Two Door Cinema Club, Martin Garrix, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora y The Lumineers, entre otros muchos, y ya con 37.000 abonos vendidos.