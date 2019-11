El paso a la edad adulta de dos veinteañeras es el eje de la quinta película del director estadounidense Dan Sallitt, "Fourteen", una cinta de diálogos sencillos y planos largos que ahonda en la soledad, el amor o la dependencia emocional, y en la que el realizador independiente ha trabajado siete años.

"A partir de ahora me voy a tomar un descanso, porque la realización de 'Fourteen' me ha agotado. Ha sido un proceso largo y ansiolítico, creo que merezco un descanso. Por supuesto, promocionaré la cinta e iré a los festivales que me inviten, pero no creo que ruede nada próximamente", ha declarado Sallitt (EE.UU., 1955) este jueves, en una entrevista con Efe.