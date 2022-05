26 may. 2022

EFE Cannes (Francia) 26 may. 2022

La veterana directora francesa Claire Denis, con una veintena de largometrajes a sus espaldas, ha dividido a la crítica en Cannes con su thriller romántico "Stars at noon", adaptación de la novela de Denis Johnson en la que brilla especialmente la actriz Margaret Qualley.

Qualley, que se dio a conocer en este mismo certamen hace tres años con "Once upon a time in Hollywood" de Tarantino, interpreta a una joven periodista estadounidense bloqueada sin pasaporte en Nicaragua en plena revolución sandinista en 1984.