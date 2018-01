El escritor galo Colin Niel, una de las voces más prometedoras del nuevo "noir" francés, con una multipremiada trilogía ambientada en la exótica Guayana, lleva ahora el género negro a la Francia rural, donde, ha dicho, "se estrecha la relación entre la naturaleza y el ser humano".

En una entrevista concedida a Efe en el marco del festival BCNegra, Niel, ingeniero agrónomo y ecólogo de profesión, confiesa: "Nunca he escrito una novela que transcurra en un espacio urbano, en una ciudad. Me interesa menos, porque yo procedo de los suburbios de París, donde vivía en el piso 12 de un gran bloque de pisos, rodeado de asfalto, y no me apetecía hablar de ese ambiente".