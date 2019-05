30 may. 2019

EFE Madrid 30 may. 2019

Fernando Colomo reconoce, en una entrevista con Efe, que desde que se conocieron los resultados de las elecciones no ha "parado de reflexionar" sobre ello: "Me da mucha pena este retroceso, pero es que los que votan a la derecha son más tenaces y los de izquierda pues otra vez no han ido a votar".

"Cuando se murió Franco pensamos que iba a ser la repera; hubo un momento de gran apertura, pero luego se produjo una involución. Y ahora digamos que estamos en una democracia, pero no es una democracia de primera", considera el realizador madrileño que presenta estos días en Madrid su nueva comedia, el "thriller-chirigota" titulado "Antes de la quema".