El ansiado regreso de Sally Rooney, autora de moda entre milenial y generación Z, dejó desde primera hora de este martes unas colas en las librerías británicas "como si fuera Navidad", una expectación que los libreros no veían desde el fenómeno Harry Potter.

La tercera novela de Rooney, "Beautiful World, Where are You" ("Dónde estás, mundo bello"), uno de los lanzamientos más esperados de la "rentrée" literaria, aspira a repetir el vertiginoso éxito de "Gente normal" y "Conversaciones entre amigos", pasaporte de la autora irlandesa a la fama internacional.