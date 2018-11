Los actores José Coronado, la actriz Asia Ortega, Ester Expósito, y el actor Pol Monen (d), posan durante el pase gráfico de la película "Tu hijo", del director sevillano Miguel Angel Vivas (c), esta mañana en Madrid. EFE

José Coronado, que ha pasado de la edad sabia de los 60 años, es un actor en plena ebullición que sigue estudiando y al que la madurez laboral le ha dejado una máxima: "No busco personajes ni papeles, sino estar a la altura de lo que el oficio requiere de mi porque me he dado cuenta de que así es como puedo vivir dignamente".

Acaba de llegar a los hogares españoles en dos series de televisión, "Vivir sin permiso" y "Gigantes", donde interpreta a un padre odioso y egoísta, y ahora presenta en el cine su nuevo trabajo como protagonista, "Tu hijo", que dirige el sevillano Miguel Ángel Vivas, un hombre "normal" al que la vida "le pone una desgracia", explica Coronado en una entrevista con Efe: Su hijo entra en coma tras una brutal paliza a la salida de una discoteca.