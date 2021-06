El Festival de Cannes anunció este martes que el cineasta irlandés Mark Cousins proyectará el próximo 6 de julio, día de la inauguración del certamen, el último episodio de "The Story of Film: An Odyssey", su serie documental sobre la historia del cine.

Cousins, de 56 años, trabajó en "The Story of Film: a New Generation" durante la actual crisis sanitaria y ese capítulo resultante, según los organizadores de Cannes, aborda una "pregunta importante: ¿dónde estaban los cineastas cuando todo se paró?".