"¿Cómo podemos cambiar la sociedad si no cambiamos los estereotipos?", se pregunta Cristina Andreu, nueva presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA), convencida de que el camino pasa por cambiar los contenidos machistas que se deslizan en los guiones de los audiovisuales que se hacen en España.

"No puede ser que las mujeres, que somos más del 50 %, no podamos contar nuestra visión de la vida. ¿Cómo podremos cambiar la sociedad si no cambiamos los estereotipos?, tenemos que influir en los contenidos", en cine y en televisión, afirma tajante en una entrevista con Efe.