Juan Carlos I en un contenedor, el Papa Benedicto entre terroristas del ISIS, los inmigrantes y sus maletas y ahora los sanitarios que luchan contra el coronavirus. Cristóbal Toral, que cumplió 80 años durante el confinamiento, da fe en sus cuadros de lo que lo rodea: "el mundo es de una gran belleza y crueldad", dice.

Todas sus obras tienen "intencionalidad", compromiso social, y por eso el gaditano no podía abstraerse de lo que estaba sucediendo: "He salido a aplaudir cada tarde pero también he querido dejar mi testimonio de agradecimiento en una obra. Es un homenaje por una labor que han hecho en circunstancias complicadas, con falta de medios y luchando por salvar vidas", explica en una entrevista con EFE.