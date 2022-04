El Festival de Cannes está de aniversario y en su 75 edición ha convocado a grandes nombres de la cinematografía en su competición. Cuatro de ellos, Hirokazu Kore-eda, Cristian Mungiu, Ruben Östlund y los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, distinguidos ya con la Palma de Oro, aspiran de nuevo a premio.

El japonés Kore-eda, galardonado en 2018 por "Un asunto de familia", entra en liza con "Broker"; los Dardenne, ensalzados en 1999 con "Rosetta" y en 2005 con "L'enfant", lo hacen con "Tori and Lokita", y el sueco Östlund, que en 2017 sorprendió con "The Square", vuelve a la Croisette con "Triangle of sadness".