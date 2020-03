Ilustración facilitada por la Editorial Impedimenta del libro "Cómo hacer un bebé" de Anna Fiske. "Con cuidado y sin pasarse" la ilustradora y escritora sueca Anna Fiske nos cuenta "¿Cómo se hace un bebé?", esa pregunta que da nombre a un libro en el que se llama a cada parte del cuerpo por su nombre y en el que nos queda muy claro que los niños y las niñas no los trae una cigüeña de París. EFE/ *****SÓLO USO EDITORIAL // NO VENTAS // NO ARCHIVO*****