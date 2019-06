El ministerio de Cultura no participará en la mesa de diálogo "urgente" con las televisiones y discográficas que ayer solicitó la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, porque según ha informado hoy José Guirao su departamento no puede ser "juez y parte".

"Nosotros no podemos estar en una mesa de negociación que tiene que ser necesariamente entre los socios, porque no hay que olvidar que la SGAE es una entidad privada, está supervisada por el ministerio en una serie de aspectos, pero no en todos", ha dicho el titular de Cultura durante la inauguración de Gamelab, el Congreso de Videojuegos y Ocio Interactivo que arranca hoy en L'Hospitalet (Barcelona).