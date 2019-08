El actor Dan Stevens se unió este lunes al reparto de "Eurovisión", la nueva cinta que prepara Netflix sobre la competición europea de canciones y que contará con las actuaciones de Will Ferrell, Pierce Brosnan y Rachel McAdams.

Según la revista especializada Deadline, Stevens ("The Beauty and the Beast") interpretará a un concursante ruso que es el máximo rival de los representantes de Islandia, un dúo de cantautores llamados Lars Erickssong y Sigrit Ericksdottir que estarán encarnados por Ferrel y McAdams.