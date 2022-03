Tras un tiempo convulso para el cantante, Dani Fernández está de vuelta con su segundo álbum, “Entre las dudas y el azar”, un disco en el que el artista reflexiona sobre la vida y en el que dice a EFE que ha dejado la suya propia escrita en canciones: “Es bastante visceral y propio todas las historias que cuento, salvo alguna, hablan de mí”.

“Casi todas las canciones que he escrito pasan por historias mías, o bien que me han pasado o que me están ocurriendo ahora, gracias a eso también conecto con la gente. Una de las cosas que más me dicen cuando me paran por la calle o me escriben en redes es que se sienten identificados con mis canciones, y por eso yo cuento cosas que nos pueden pasar a todos”, argumenta el cantante.