Con Picasso como bandera y tras denunciar por activa y por pasiva la desidia que según él sufren los conciertos de guitarra en España, Daniel Casares ha vuelto hoy a "la capital del mundo" para reclamar ante un aforo completo "el sitio que merece" este instrumento "que nos representa a todos".

"A mí me han llegado a decir en Sevilla que no querían programar nada de guitarra porque la guitarra no vende", protestaba 24 horas antes, durante una charla con Efe, el músico que más joven se hizo con el prestigioso Bordón minero del Festival de La Unión.