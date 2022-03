Actor desde los 18 años, cuando debutó en el corto "Sirenas", de Fernando León de Aranoa, Daniel Guzmán ha logrado sacar adelante su segundo largometraje, "Canallas", ya cumplidos los 48. Una película que le devuelve a la juventud, al barrio y a sus amigotes, en la que ha "apostado al rojo todo".

"Tiene tanto riesgo esta película que, si me la pego, me voy a matar, pero no podía quedarme en lo correcto. Quería hacer una película libre, única y que te hiciera reír. Y lo he puesto todo", afirma el director en una entrevista con Efe, realizada en Madrid con motivo del estreno de su cinta en los cines este viernes,1 de abril.