A Daniel Monzón, que viene de ganar doce premios Goya con sus dos últimas películas, las "intensas" y "claustrofóbicas" "Celda 211" y "El Niño", el cuerpo le pedía hacer una comedia. Hacer algo, dice en una entrevista con Efe, "que sólo te puedes plantear hacer como un regalo al espectador".

"Yo he recibido tantos regalos de comedias maravillosas, en días así que he tenido tristes y me he puesto a ver 'Con faldas y a lo loco' y me ha cambiado el humor, que cuando te planteas hacer una comedia solo puedes pensar en eso: en que sea un regalo para el espectador, lo que no quiere decir que sea superficial o vacía", se apresura a puntualizar.