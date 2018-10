Danza y 'gore' han entrado en acción en el inicio de la 51 edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges de la mano del filme "Clímax" y de la película inaugural, "Suspiria", que ha tenido, como ya sucedió en Venecia, una recepción dispar.

"Suspiria" ha sido dirigida por Luca Guadagnino (Palermo, 1971), que ha hecho su propia versión del clásico de terror dirigido por Dario Argento en 1977, y que además ha supuesto su incursión en el cine de género después de haber cultivado una estética mucho más luminosa en películas como "Call me by your name" (2017).