Leyendas del cine como Danny de Vitto, Judi Dench o Juliette Binoche y estrellas con legiones de "fans" como Robert Pattinson, Ryan Gosling o Bradley Cooper se darán cita en la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que arranca mañana con Ricardo Darín abriendo la sección oficial.

El relevo generacional estará representado en nombres como la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, la actriz e imagen de Chanel Lily-Rose Depp; Timothée Chalamet, lanzado a la fama por "Call me by your name" (2017); o Mia Goth, nueva musa del terror.