David Harbour ha decidido "desaparecer" bajo las capas de maquillaje del superhéroe Hellboy para contribuir "a que la gente se pierda en él y se crea que esta criatura existe", ha dicho el actor neoyorquino en una entrevista con Efe, en una visita a Madrid que prepara el estreno de la cinta el 17 de mayo.

"Ha sido muy divertido, hasta mi novia me ha dicho que no me reconocía y se ha enfadado conmigo: '¿es que no quieres que la gente te vea?', y yo justamente le he dicho que no, que sólo quiero que vean a Hellboy y, cuanto más se pierda el actor, más pueden sentir al personaje", afirma.