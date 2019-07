Junto a Winona Ryder, David Harbour es el ancla adulta de "Stranger Things" y, en una entrevista con Efe, el actor que interpreta el jefe Hopper afirmó que siente el deber de cuidar y orientar a los jóvenes protagonistas de la serie, pero aseguró también que no necesitan de "sobreprotección".

"Siento las mismas cosas que imagino que siente un padre, ya que no tengo hijos. Pero por supuesto me siento protector de ellos. Siento amor y también me siento orgulloso de ellos. Pero luego me doy cuenta de que están bien, de que les va bien. Realmente no necesitan mi sobreprotección", dijo entre risas.