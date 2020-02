Con un extenso proyecto que celebra 20 años de carrera desde los inicios con El Canto del Loco y su pasado como El Pescao, David Otero se reivindica y vuelve a abrazar la música después de una época convulsa en la que valoró abandonar lo que más le gustaba en la vida.

"Hace como dos años me planteé dejar la música, dejarlo todo", revela el artista madrileño en una entrevista con Efe. "No dejé de trabajar ni de componer un instante, pero un día estaba en un avión y pensé: 'Si se cae, me da igual'. Estaba en una situación en la que no sentía", cuenta con franqueza.