Se define a sí mismo como un experto en el arte de la fuga. "Me gusta salir por donde no se me espera", dice David Trueba para explicar su debut en la novela juvenil, "El río baja sucio", una historia de iniciación que habla de amistad y de la naturaleza pero también de frustración y de falta de oportunidades.

"El gran peligro de esta sociedad y que los gobernantes no quieren ver es la frustración, porque si frustras las expectativas de los ciudadanos estás generando violencia", ha asegurado hoy miércoles el escritor y cineasta en un encuentro con periodistas.