EFE Róterdam (Países Bajos) 22 may. 2021

Fotografía de archivo fechada el 7 de febrero de 1988 que muestra a la cantante canadiense Celine Dion interpretando el tema "Ne partez pas sans moi" ("No te vayas sin mí") durante el concurso preliminar para elegir al intérprete que representaría a Suiza en el Festival de Eurovisión que se celebró ese año en Dublín, Irlanda. EFE/Str/Archivo

Desde que una canadiense anónima llamada Celine Dion pusiera a Eurovisión a cantar en francés hace 33 años, ningún tema en este idioma ha vuelto a coronarse en el popular concurso europeo de canciones hasta hoy, cuando dos estrellas en ciernes podrían tomarle por fin el relevo.

Un único punto le otorgó la victoria en una final celebrada en Dublín un 30 de abril de 1988, en nombre de Suiza y con un tema titulado "Ne Partez Pas Sans Moi" (No te vayas sin mí, en español). Eran los tiempos en que aún no existía el televoto y obtuvo 137 votos frente a los 136 de la cancion "Go" del británico Scott Fitzgerard.