Tras triunfar por todo lo alto como cocreador de "Élite", Darío Madrona se estrena en Estados Unidos como el máximo responsable de "One Of Us Is Lying", una serie en la que vuelve a unir los caminos del thriller criminal y del relato sentimental adolescente.

"Yo no tenía ni idea de lo que significaba trabajar en una serie de EE.UU. y en tu segundo idioma", explicó a Efe el guionista y productor español.