Del tráiler de "The Lord of the Rings" a anuncios de criptomonedas y coches eléctricos pasando por muchas parodias de Hollywood, el Super Bowl de 2022, que acabó coronando a Los Angeles Rams, destacó una vez más por sus carísimos y muy comentados spots publicitarios.

Hasta 7 millones de dólares por 30 segundos se llegaron a pagar por aparecer en la publicidad del partido que en Estados Unidos retransmitieron NBC, Telemundo y la plataforma Peacock.