"Me gusta ver que he conseguido más cosas en la vida de lo que se esperaba de mí", escribe Debbie Harry en "De cara" ("Face it"), la asombrosa autobiografía de una de las artistas femeninas más rutilantes y carismáticas del rock internacional como mimbre fundamental de Blondie.

"Dedicado a las chicas de los bajos fondos", la obra -que contó con la colaboración de Sylvia Simmons- llega este martes a las librerías en su edición en español gracias a Libros Cúpula y redescubre a una estrella "nacida para ser punk" con abundante y sorprendente material gráfico, así como con "los claroscuros" de la fama relatados con detalle, incluida una violación.