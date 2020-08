Más de 50 años de revolucionaria trayectoria musical son los que enmarcan a la agrupación inglesa Deep Purple y, después de varias alineaciones de músicos y un sin fin de exploraciones auditivas, la banda celebra un tiempo de estabilidad entre sus integrantes con el disco "Whoosh", una revisita al rock de "la vieja escuela" que demuestra que el Hard Rock no muere.

"Is putting the deep back into purple (esta poniendo lo profundo de vuelta en el morado)", fue una frase recurrente entre los músicos a la hora de grabar su nuevo álbum con la que hacen referencia a la intensidad que esta producción tuvo.