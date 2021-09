El cantante The Weeknd y su equipo técnico fueron acusados de plagiar varios elementos de una canción compuesta en 2015 para luego escribir el tema "Call Out My Name", que fue editado en 2018.

Según unos documentos publicados este miércoles por la revista musical Pitchfork, el dúo Epikker, integrado por Suniel Fox y Henry Strange, acusan al cantante canadiense de haberse apropiado de un tema que enviaron a un colaborador de The Weeknd, titulado "Vibeking", por el que nunca recibieron ningún tipo de crédito.