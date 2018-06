La cantante pop Demi Lovato recala hoy en el Sant Jordi Club de Barcelona y mañana en el Palacio Vistalegre de Madrid, dentro de la gira europea de presentación de su disco "Tell Me You Love Me", que comenzó el pasado 28 de mayo en Amberes (Bélgica).

Según ha informado Live Nation, esta gira, formada por 14 conciertos, finalizará el 29 de junio en Birmingham (Gran Bretaña) su cita europea, y después continuará por Estados Unidos.