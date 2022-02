Tras un periodo de silencio que les ha servido para reinventarse, la "girlband" Sweet California está de regreso, tres años después, con su nuevo álbum “Land Of The Free. Volumen 1” y afrontar su gira “TOUR OF THE FREE”.

Después de varias polémicas que han sacudido a la banda en los últimos meses, llegan “más fuertes que nunca” presentando su sexto disco en su noveno aniversario como banda.