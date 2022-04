¿Guitarras ensordecedoras, letras en inglés y dos mujeres al frente de una banda de rock independiente? "Nunca haréis nada", prevenían a Dover, grupo madrileño que alentado quizás por el diablo al que consagraron su segundo disco hizo arder a la España de hace 25 años sentando muchas bases que aún hoy perduran.

Fue un 21 de abril de 1997 cuando vio la luz "Devil Came To Me" (El demonio vino a mí", en castellano), deparándoles rápidamente comparaciones con Nirvana, el mismo grupo que cinco años antes había alentado su formación.