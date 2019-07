Cuando Neil Amstrong pisó la luna hace 50 años, a 384 mil kilómetros Diana Krall daba sus primeros pasos con el piano. Tras la muerte del astronauta, la canadiense le homenajeó con “Fly me to the moon”, la icónica pieza de Frank Sinatra que este sábado también le ha dedicado en el Festival de Cap Roig.

Este ha sido sin duda uno de los momentos más destacados de una velada cálida y húmeda, cien por cien Mediterránea, en los jardines de Calella de Palafrugell (Girona) que acogen el certamen de Cap Roig, una de las citas musicales del verano, impulsada por la Fundación Bancaria “La Caixa” y Caixabank, y organizada por Clipper’s Live.