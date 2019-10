Los principales diarios y portales de internet de Australia se autocensuraron hoy en protesta contra las leyes del país que prevén penas de prisión para periodistas e informantes que revelen documentos secretos.

Las portadas de diarios como Sydney Morning Herald, The Australian, Financial Review, The Daily Telegraph, entre otros, aparecieron con grandes secciones tachadas en negro con un círculo rojo de prohibición en el que se leía "secreto, no es para ser divulgado".