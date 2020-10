Con el objetivo de que "el pánico no te estropee ningún chiste y que el cachondeo no anule una dosis racional de miedo", el músico y artista Víctor Coyote muestra en el cómic "Días de Alarma" cómo vio desde su particular mirada los 71 días de confinamiento "duro".

El domingo 15 de marzo, primero de esos terroríficos días provocados por la pandemia del coronavirus, Coyote bajó a la panadería y se dio cuenta de que Yoli, la propietaria, ya lo tenía "todo muy organizado", y por eso pensó "esto ya es otra situación", cuenta a Efe en una entrevista con motivo de la publicación de este cómic (Salamandra Graphic).