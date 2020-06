Pandemia, virus, amenaza, desastre....los títulos de los muchos libros que ha inspirado la crisis del coronavirus llaman al lector desde las librerías en la "nueva normalidad" y no lo hacen de una forma tranquilizadora.

Muchos títulos escritos en tiempo récord en los que científicos, filósofos, economistas, historiadores o periodistas divulgan sus teorías sobre la pandemia y sus diferentes efectos. Las siguientes son diez propuestas de entre las que se han publicado en las últimas semanas.

.- "Pandemocracia", de Daniel Innerarity (Galaxia Gutenberg).- Una reflexión filosófica de urgencia ante la crisis del coronavirus en la que el autor actualiza su teoría respecto a la incapacidad de las democracias contemporáneas de gestionar las crisis.

.- "Lo viral", de Jorge Carrión (Galaxia Gutenberg).- Un libro que es, al mismo tiempo, una reconstrucción histórica de los primeros meses del coronavirus, un ensayo fragmentario sobre la viralidad digital, la memoria de una biblioteca en cuarentena, un experimento de crítica cultural y un diario falso pero sincero.

.- "La gran manipulación", de Jano García (La Esfera de los Libros).- Un joven divulgador que ha realizado durante el confinamiento análisis económicos e históricos asegura en este libro que la desinformación convirtió a España en "el paraíso del coronavirus".

.- "Pandemónium. Notas sobre el desastre", de Jorge Alemán (NED).- El espectro de la muerte que suscita la pandemia del coronavirus, ¿puede inaugurar un nuevo debate sobre la igualdad?. Es la pregunta que plantea el autor de este libro en el que sostiene que la COVID-19 muestra la eficacia de los aparatos ideológicos del neoliberalismo para que la desigualdad sea considerada como el estado natural de la sociedad.

.- "Epidemocracia. Nadie está a salvo si no estamos todos a salvo", de Javier Padilla y Pedro Gullón (Capitán Swing).- No es verdad que los virus no entiendan de fronteras ni de clases sociales, dicen los autores de esta obra que intenta responder a pregutas como quién está más expuesto a enfermar durante una epidemia, qué sanidad queremos para hacer frente a ellas y qué transformaciones sociales nos quedan por delante.

.- "La amenaza más letal", de Michael T. Osterholm (Planeta).- Edición actualizada del libro en el que el autor, uno de los mayores expertos mundiales en epidemiología, anticipó paso a paso la pandemia de coronavirus que está afectando al mundo.

.- "La economía española en tiempos de pandemia" (Debate).- Se trata, según la editorial, de la la primera aproximación al paradigma económico emergente tras la crisis del coronavirus que, coordinada por Ángel de la Fuente, Juan Francisco Jimeno y Toni Roldán, y publicada exclusivamente en ebook, reúne a más de 40 reconocidos expertos y académicos que ofrecen sus respuestas a los numerosos interrogantes que nos plantea nuestro futuro inmediato.

.- "Pandemia", de Sonia Shah (Capitán Swing).- La periodista estadounidense describe el origen y la expansión de las epidemias más letales de la historia y, a su vez, traza paralelismos entre el cólera -uno de los patógenos más mortíferos- y las nuevas enfermedades que nos acechan hoy en día, como los virus que nacen en los húmedos mercados de China, las salas quirúrgicas de Nueva Delhi y los patios traseros suburbanos de la costa este de Estados Unidos.

.- "Un día en la vida de un virus. Del ADN a la pandemia", de Miguel Pita. (Periférica).- Un virus puede dejar en KO técnico a toda una civilización en pleno siglo XXI. Pero ¿qué es exactamente un virus?. Esta obra es un pequeño manual urgente, para todo tipo de lectores, que explica en qué consiste la convivencia de los virus con nuestra especie (y otras), así como la gran batalla que se desarrolla en el interior de nuestro organismo cuando estos enemigos invisibles acceden a él.

.-"La bolsa o la vida. Crónica de un mundo con coronavirus", de Rosa María Artal (Roca editorial).- Esta periodista recorre en este libro editado en formato digital una historia que comienza saludando al "Feliz Año 2020" para meternos en un torbellino que lo cambió todo y al que no ve un final inmediato.

