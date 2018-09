El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, considera que hay que "crear las formas" para que se "normalice" el acceso de las mujeres a la industria cinematográfica, aunque opina que este problema "no se soluciona con cuotas".

"Yo no voy a seleccionar una película que me parezca inferior a otra en función del género. Es un paternalismo que no comparto", ha asegurado Rebordinos en una entrevista con EFE, en la que reflexiona sobre las consecuencias "positivas y negativas" del movimiento "Me Too", que ha "obligado" al sector "a poner el foco en cosas a las que no daba ya ninguna importancia".