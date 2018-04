Una nueva caja recopilatoria permitirá disponer a partir del próximo 18 de mayo de los LP que Bruce Springsteen publicó entre 1987 y 1996 y que llevan tiempo descatalogados, en una edición limitada y remasterizada por primera vez en vinilo.

Así lo ha avanzado hoy Columbia Records, en conjunción con Legacy Recordings, que gracias a "Bruce Springsteen: The Album Collection Vol. 2, 1987-1996" pondrá otra vez en circulación álbumes como "Tunnel of love", "Human Touch", "Lucky Town" y "The Ghost of Tom Joad".