"Finally Enough Love: 50 Number Ones", el nuevo disco de Maddona con 16 recopilaciones de sus remezclas favoritas de temas como "Like a Prayer" y en el que ha contado con colaboraciones de artistas como Maluma, ya está disponible desde hoy en formato digital.

Según ha informado hoy Warner Music, con este trabajo Maddona "reivindica su lugar" en la historia del pop con este disco que celebra su logro como la primera y única artista que ha conseguido 50 números uno en las diferentes listas de Billboard.