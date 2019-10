La joven compositora gallega afincada en Nueva York Isabel Pérez Dobarro (Santiago de Compostela, 1992) se encuentra en España para ofrecer una serie de conciertos con motivo de la iniciativa impulsada por ella misma, Women in Music, a partir de la cual plantea una reflexión: "¿Es que no existen compositoras o es que no las conocemos?". EFE/Xoán Rey.

