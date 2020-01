"Dolor y Gloria" ("Pain and Glory"), del español Pedro Almodóvar, compite como mejor película en lengua no inglesa en la edición de este año de los premios británicos de cine BAFTA, dominados por la cinta estadounidense "Joker", con once nominaciones.

En otros gestos a la realización latina, "Klaus", del también director español Sergio Pablos, está nominada como mejor cinta de animación, mientras que "The Two Popes" ("Los dos papas"), dirigida por el brasileño Fernando Meirelles, concurre en la sección de mejor película británica.