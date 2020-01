"Dolor y Gloria" ("Pain and Glory"), del español Pedro Almodóvar, opta al premio BAFTA a la mejor película de habla no inglesa, junto con "Parasite", "For Sama", "The Farewell" y "Portrait of a Lady On Fire", anunció este martes la Academia británica de las artes de cine y televisión.

"Klaus", del también director español Sergio Pablos, compite en la categoría de mejor película de animación con "Frozen 2", "Toy Story 4" y "A Shaun The Sheep Movie": Farmageddon".